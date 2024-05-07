Замена тормозов Mercedes SLR McLaren оказалась настолько дорогой, что даже самые богатые лишаются дара речи.

Эксклюзивный Mercedes SLR McLaren, который отметил свое двадцатилетие прошлым летом, является ярким примером автомобиля, который способен вызвать восхищение у соседей и друзей. Всего было выпущено лишь 2200 двухместных автомобилей по всему миру, их цена составляет огромные 300 000 евро или 30 миллионов рублей, что делает эту машину предметом зависти даже для состоятельных людей.

Например, официальный дилер в США предложил клиенту заменить тормозные диски и колодки за немного более 120 000 евро. Если взглянуть на детализацию сметы, можно увидеть стоимость дисков, причем с учетом доставки из Германии, так как в американском отделении бренда их нет в наличии. Следует отметить, что производство этой модели было прекращено пятнадцать лет назад, и запчасти для нее крайне редки, что объясняет их высокую стоимость.

Причин, по которым владелец этого великолепного автомобиля, созданного на стыке немецкого и английского автопрома, мог бы задуматься о его продаже, более чем достаточно.

Возможно, сумма в 120 000 евро является излишне высокой для технического обслуживания, такого как замена тормозов, которые, к слову, изготовлены из карбонокерамики.

Читайте также о том, что в России можно купить старый и крайне редкий Mercedes-Benz 190.