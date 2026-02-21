Aston Martin и Honda соревнуются наперегонки со временем

Завершившиеся предсезонные тесты Формулы 1 принесли Aston Martin массу трудностей, несмотря на то, что команда из Сильверстоуна обладает значительным опытом участия в чемпионате. Неожиданно именно у Aston Martin оказалось больше всего проблем, в то время как такие новички, как Audi и Cadillac, продемонстрировали куда большую стабильность.

В минувшем сезоне Aston Martin уделяла минимальное внимание модернизации нынешней машины, сосредоточившись практически полностью на разработке болида для 2026 года. Однако, по всей видимости, масштаб перемен оказался слишком серьезным, и команда, возможно, переоценила свои возможности. Кроме того, Эдриану Ньюи, который недавно занял руководящий пост, не хватило времени на воплощение своих инженерных идей. Все эти обстоятельства, вероятно, в совокупности привели к текущему кризису.

Особое беспокойство вызывает новая силовая установка Honda, которая регулярно дает сбои и пока не демонстрирует высокой эффективности. На тестах в Бахрейне Aston Martin стала единственной командой, которой за шесть дней не удалось выполнить ни одной полноценной серии кругов, сравнимой с дистанцией Гран При. О проведении имитационной гонки речь не шла вовсе. Также в тренировках стартовой процедуры Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл участия не принимали.

Как отмечает испанское издание Marca, внутри коллектива уже разработан антикризисный план. По имеющейся информации, основные причины неполадок уже выявлены, и специалисты команды, а также инженеры Honda Racing Corporation в Сакуре, работают круглосуточно, чтобы найти приемлемое техническое решение.

Времени на поиски эффективного выхода из сложившейся ситуации остается все меньше. Гарантий, что исправления будут внедрены и успешно протестированы до Гран При Австралии, который стартует менее чем через две недели, никто дать не может.

Отдельная тема — процесс омологации силовой установки. Согласно планам, он должен быть завершен 1 марта. В FIA по-прежнему надеются, что к этой дате мотористы Honda смогут добиться приемлемого уровня надежности нового двигателя, который пока остается крайне сложным в эксплуатации.

Среди уже выявленных проблем — недостаточно эффективная работа системы охлаждения силовой установки, что отрицательно сказывается на функционировании всех остальных узлов. Решение этой задачи может снять и часть других технических вопросов. Однако нельзя исключать, что новые доработки не приведут к появлению дополнительных неисправностей, риск которых остается довольно высоким.

Еще одна серьезная задача — неудовлетворительная работа новой коробки передач, которую Aston Martin разработала собственными силами впервые за долгое время. Ранее команда приобретала готовые решения у Mercedes. Эта проблема дополняется сильными вибрациями двигателя внутреннего сгорания, что негативно влияет на работу всех систем болида и приводит к нестабильному поведению машины на трассе.

Испанские СМИ уже высказывают весьма пессимистичные прогнозы: в Мельбурне Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл могут не пройти квалификацию, а даже если это удастся, до финиша Гран При Австралии доехать будет крайне сложно.

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо в пятницу отметил, что в данный момент перед командой стоит слишком много неразрешенных задач. Ответа на вопрос, удастся ли Aston Martin и ее японским партнерам найти хотя бы временное решение до старта сезона, пока нет ни у кого.