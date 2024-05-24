Aston Martin понимает: люди хотят большие двигатели

В эпоху сокращения, вызванного более строгими нормами выбросов, компания Aston Martin осмеливается пойти против течения. Недавно было объявлено о выпуске нового двойного турбированного двигателя V-12 мощностью в колоссальные 824 лошадиные силы и 738 фунт-футов крутящего момента. Зачем? Этого хотят ультра-богатые, но и все мы, кто никогда не сможет позволить себе Aston Martin, будь то новым или даже после того, как депрециация сильно ударит по цене.

Говоря с изданием Car Throttle, руководитель стратегии продукта компании, Алекс Лонг, говорит, что внутренние исследования показали, что люди хотят большие двигатели. Все настолько просто. В 2024 году, когда в Европе распространены крошечные трехцилиндровые 1.0-литровые турбированные двигатели, Aston Martin считает, что даже V-6 не подходит. Лонг упоминает о "настоящей эмоциональной связи" между водителями и V-12 или V-8, которую меньший шестицилиндровый двигатель не может обеспечить, или по крайней мере "пока это ему не удается".

Конечно, Ferrari, Maserati и McLaren могли бы поспорить с этим, предлагая свои суперкары с V-6. Сам Aston Martin несколько лет назад планировал модели с шестицилиндровыми двигателями. Изначально предполагалось, что Valhalla получит двойной турбированный V-6, но британская марка роскоши в конечном итоге решила выбрать мощный V-8 от AMG. Концепт среднемоторного автомобиля Vanquish Vision дебютировал с V-6, прежде чем компания отменила проект в конце 2019 года.

DBX действительно получил шестицилиндровый двигатель несколько лет назад в Китае с 3,0-литровым двигателем от Mercedes. Однако Aston Martin прекратила производство более маленького двигателя с недавним обновлением внедорожника. Впереди Lamborghini Urus предлагается исключительно в варианте DBX707.

Лонг считает, что шестицилиндровые двигатели более массовы, чем V-8, не говоря уже о V-12, утверждая, что более маленькие силовые установки "вовсе не являются премиальными".

Aston Martin планировала полностью перейти на электротягу к концу десятилетия. Однако марка с главным офисом в Гейдоне изменила курс и будет продолжать выпускать автомобили с поршневыми двигателями еще далеко в 2030-х годах. Генеральный директор компании Лоуренс Стролл рассказал журналу Autocar еще в начале этого года, что клиенты хотят "звуков и запахов", исходящих от двигателей внутреннего сгорания. Заряжаемые гибриды появятся, поскольку AM не застрахована от все более строгих нормативов по выбросам.

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