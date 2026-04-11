Арвид Линдблад: «Я всегда отличался решимостью»

Арвид Линдблад, дебютант команды Racing Bulls, в своей первой гонке занял 8-е место и сразу же заработал очки. Молодой британец продолжил привлекать внимание на этапе в Японии, где во второй квалификационной сессии смог опередить Макса Ферстаппена, не позволив четырёхкратному чемпиону мира выйти в финал. В интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport Линдблад рассказал о начале своей карьеры, кумирах и личных мечтах.

На вопрос о том, как возникла его страсть к автоспорту, Арвид отметил семейные традиции. Его дед был большим поклонником автомобилей, а отец занимался мотокроссом, однако вынужден был прекратить карьеру из-за финансовых трудностей. Когда Арвиду исполнилось три года, ему подарили маленький мотоцикл, но из-за переживаний мамы он почти не катался на нём. Уже в четыре года он вместе с отцом стал следить за гонками Формулы 1, а в пять занялся картингом, что и определило его будущий путь.

Говоря о любимых трассах, Линдблад выделил Мельбурн, Будапешт, Барселону и Сильверстоун, который считает домашней трассой. Именно там в прошлом году он впервые участвовал в пятничной тренировке Формулы 1. Арвид признался, что мечтает однажды победить на Гран При Великобритании при полной поддержке семьи на трибунах. Особое место в его сердце занимает и городская трасса в Макао, где он добился успеха в Формуле 4.

Отвечая на вопрос о хобби, Линдблад подчеркнул, что автоспорт занимает почти всё его время и мысли. Однако в последнее время он стал интересоваться скейтбордингом и следить за модой. Во время визита в Японию гонщик приобрёл себе несколько обновок. Также Арвид отметил важность общения с близкими, ведь из-за стремления попасть в Формулу 1 ему пришлось пожертвовать многим, особенно социальной жизнью. По его словам, одноклассники часто сторонятся его из-за частых пропусков занятий.

Особое внимание было уделено и индийским корням гонщика. Линдблад рассказал, что всегда поддерживал связь с Индией и гордится этим. Именно благодаря национальным традициям он унаследовал скромность и уважение. Британец с удовольствием отметил, что любит индийскую кухню, хотя не отказывается и от мексиканских, японских и итальянских кулинарных традиций.

Арвид также поделился именами спортсменов, которых считает своими героями. В их числе Льюис Хэмилтон, который дебютировал в Формуле 1 в год рождения Линдблада, а также Майкл Джордан, Коби Брайант и Марк Маркес. По словам Арвида, поступки Маркеса, готовность рисковать ради победы вызывают у него особое восхищение.

Вспоминая борьбу с Хэмилтоном в Австралии, Линдблад отметил, что это был по-настоящему особенный момент его жизни. Он подчеркнул, что Racing Bulls предоставили ему уникальную возможность выступать в Формуле 1 и развиваться как молодому гонщику. Линдблад признателен команде за поддержку и верит в дальнейший рост.

Комментируя сравнения с такими гонщиками, как Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель, Арвид признался, что гордится этим. Он напомнил, что оба гонщика прошли школу Red Bull и оба добились четырех чемпионских титулов. Однако, по мнению Линдблада, подобные сравнения не влияют на его скорость — важно оставаться реалистом и работать над профессиональным развитием, ведь впереди ещё долгий путь.

Линдблад также рассказал любопытную историю из 2021 года. Тогда он заявил Ландо Норрису, что через пять лет будет выступать в Формуле 1. По словам Арвида, это не было уверенностью, а скорее расчётом: если бы всё сложилось идеально, дебют мог бы состояться именно в 2026 году. В тот день друг подбодрил его подойти к Норрису, и Линдблад решился — теперь он рад, что смог сдержать слово.

На вопрос о планах на ближайшие пять лет Арвид ответил, что мечтает стать чемпионом мира. Он отметил, что многое зависит от обстоятельств, но надеется воплотить заветную цель в жизнь к 2030 году.