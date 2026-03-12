Арвид Линдблад: «Я благодарен Хельмуту Марко»

Арвид Линдблад, 18-летний пилот Racing Bulls, сумел заработать свои первые очки в Формуле 1 прямо в дебютной гонке. Сейчас молодой спортсмен продолжает подготовку к этапу чемпионата, который пройдёт в Китае, отмечая, что эмоции от первой гонки ещё не улеглись.

«Это действительно был совершенно особенный уик-энд, и я не уверен, успел ли в полной мере всё это осознать. Но ради этого, ради того, чтобы попасть в Формулу 1, я трудился всю жизнь, и дебютная гонка прошла замечательно, к тому же в Мельбурн прилетел мой отец, и это тоже было очень здорово.

Я очень горжусь тем, как провёл гонку, и благодарен всем в нашей команде, благодарен мотористам Red Bull Powertrains, но также благодарен моим родителям, компании Red Bull и Хельмуту Марко за то, что он предоставил мне такую возможность. Он очень много сделал для того, чтобы я сейчас выступал за Racing Bulls.

Мне удалось заработать очки в дебютной гонке, и это, конечно, придаёт дополнительную уверенность, но при этом нельзя позволять себе никакого самодовольства, и теперь я полностью сосредоточен на подготовке к Гран При Китая.

Поскольку в программу предстоящего уик-энда входит спринт, это создаёт свои сложности. В Мельбурне всё сложилось неплохо, но это уже в прошлом, а сейчас надо будет выступать на трассе, совсем иной по характеру, тем более это будет мой первый спринт.

С одной стороны, это очень интересно, с другой, график уик-энда очень напряжённый, так что посмотрим, чего удастся добиться в Шанхае».