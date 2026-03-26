Арвид Линдблад: Ранее я тоже не выступал в Сузуке

Арвид Линдблад из команды Racing Bulls столкнулся с серьезными трудностями на этапе в Китае после удачного дебютного выступления в Австралии. Молодой гонщик признал, что минувший уик-энд стал для него одним из самых сложных в карьере, однако сохраняет оптимизм и с интересом готовится к следующему этапу в Сузуке.

«Что-то я сам мог сделать лучше, что-то было вне моего контроля, но в целом китайский уик-энд получился одним из самых тяжелых в моей карьере», — отметил Линдблад, подводя итоги прошедших гонок.

Для Арвида это был лишь второй старт в чемпионате, и он оказался особенно непростым: спринтерский формат, незнакомая трасса и минимальное время на подготовку. В ходе единственной тренировочной сессии Линдблад успел проехать всего несколько кругов, после чего его автомобиль вышел из строя. В результате гонщик оказался в роли догоняющего на протяжении всего уик-энда, но, несмотря на это, сумел продемонстрировать прогресс и остался доволен своим выступлением в гонке.

Впереди у Линдблада новый вызов — этап в Сузуке, где он также не выступал ранее. Воспоминания о детских мечтах только подогревают интерес перед дебютом на знаменитой трассе: «В детстве я смотрел записи с этой трассы по телевизору, мечтая о том, что однажды сам смогу здесь проехать. Европейские молодёжные серии сюда не приезжают, так что я опробую её сразу за рулём Формулы 1 – здорово, что у меня есть такой шанс», — поделился Арвид.