Арвид Линдблад выступил за рулём RB8 на шоу в Дели

Арвид Линдблад провёл демонстрационные заезды на болиде Формулы 1 RB8 на фестивале Red Bull Moto Jam в Индии перед дебютом в сезоне.
Иннокентий Петров
01.03.2026, 22:12·2 мин
Фото: F1news.ru

Дебютант команды Racing Bulls Арвид Линдблад принял участие в демонстрационных заездах, которые прошли в рамках фестиваля Red Bull Moto Jam в Дели в минувшие выходные.

Линдблад стал третьим в истории пилотом Формулы 1 с индийскими корнями. Он прибыл в Индию за неделю до своего первого участия в чемпионате Формулы 1, чтобы встретиться с болельщиками на площадке India Expo в Нойде. Там он сел за руль автомобиля RB8, на котором Себастьян Феттель завоевал чемпионский титул в сезоне 2012 года.

«Я получил уникальную возможность принять участие в Red Bull Moto Jam и сесть за руль машины Формулы 1 в Индии. Возможность оказаться за рулем в этой стране, культура которой так повлияла на меня в детстве, была поистине особенной», — поделился впечатлениями Арвид Линдблад.

Он также выразил надежду, что зрителям запомнилось это событие: «Надеюсь, болельщики отлично провели время. Огромное спасибо организаторам. Лучшего начала сезона перед отправкой в Мельбурн и быть не могло!»

Источник

