Арвида Линдблада заметили на этапе Формулы E

Арвид Линдблад был замечен в технической зоне команды Nissan во время второго этапа сдвоенного гоночного уик-энда Формулы E, который прошёл в Джидде.

Для 18-летнего пилота Racing Bulls визит на этап чемпионата в Саудовской Аравии был обусловлен как минимум двумя причинами. Во-первых, его менеджером и наставником выступает Оливер Роулэнд — действующий гонщик заводского коллектива Nissan и чемпион электрической серии.

Дополнительно внимание британских комментаторов — среди которых были экс-пилоты Формулы 1 Дэвид Култхард и Карун Чандхок — привлек интерес Линдблада к техническим решениям в Формуле E. По их мнению, молодой британец постарался узнать как можно больше о стратегиях управления энергопотреблением и тонкостях эффективной рекуперации энергии, практикуемых гонщиками этой гоночной серии.

Несмотря на различия между Формулой 1 и Формулой E, в 2026 году в "Королевских гонках" половина мощности силовых установок будет обеспечиваться гибридными технологиями, и опыт, приобретённый в электрическом чемпионате, может оказаться особенно ценным.

Во время тестовых заездов в Бахрейне Линдблад отметил: «Пока я просто стараюсь как можно лучше во всём разобраться, понять, как надо работать с настройками, с силовой установкой и т.д. Но думаю, что на следующей неделе мы будем решать уже более сложные задачи, постараемся получить более детальную информацию о машине и начнём работать над скоростью».

Отметим, что по итогам субботнего этапа Оливер Роулэнд финишировал на подиуме. Для Арвида Линдблада этот успех наставника стал ещё одним поводом для радости.