Главная Новости Racing Bulls Арвида Линдблада заметили на этапе Формулы E
Новости

Арвида Линдблада заметили на этапе Формулы E

Арвид Линдблад посетил боксы Nissan на Формуле E в Джидде, чтобы изучить опыт энергоэффективности для будущей работы в гибридных системах Формулы 1.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.02.2026, 15:23·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Арвид Линдблад был замечен в технической зоне команды Nissan во время второго этапа сдвоенного гоночного уик-энда Формулы E, который прошёл в Джидде.

Для 18-летнего пилота Racing Bulls визит на этап чемпионата в Саудовской Аравии был обусловлен как минимум двумя причинами. Во-первых, его менеджером и наставником выступает Оливер Роулэнд — действующий гонщик заводского коллектива Nissan и чемпион электрической серии.

Дополнительно внимание британских комментаторов — среди которых были экс-пилоты Формулы 1 Дэвид Култхард и Карун Чандхок — привлек интерес Линдблада к техническим решениям в Формуле E. По их мнению, молодой британец постарался узнать как можно больше о стратегиях управления энергопотреблением и тонкостях эффективной рекуперации энергии, практикуемых гонщиками этой гоночной серии.

Несмотря на различия между Формулой 1 и Формулой E, в 2026 году в "Королевских гонках" половина мощности силовых установок будет обеспечиваться гибридными технологиями, и опыт, приобретённый в электрическом чемпионате, может оказаться особенно ценным.

Во время тестовых заездов в Бахрейне Линдблад отметил: «Пока я просто стараюсь как можно лучше во всём разобраться, понять, как надо работать с настройками, с силовой установкой и т.д. Но думаю, что на следующей неделе мы будем решать уже более сложные задачи, постараемся получить более детальную информацию о машине и начнём работать над скоростью».

Отметим, что по итогам субботнего этапа Оливер Роулэнд финишировал на подиуме. Для Арвида Линдблада этот успех наставника стал ещё одним поводом для радости.

Источник

Арвид Линдблад (22)Racing Bulls (167)Зимние тесты 2026 (118)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация