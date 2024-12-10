Артур Леклер о радости наблюдать Шарля в соседних боксах

На тестах в Абу-Даби команда Ferrari привлекла сразу трех пилотов. Шарль Леклер занимался проверкой шин на 2025 год и возглавил протокол, в то время как Артур Леклер и пилот симулятора Антонио Фуоко провели молодёжные испытания.

Артур Леклер: «После тренировки здесь за последние несколько дней рад вернуться за руль. Я наслаждался работой на SF-24, у нас была насыщенная программа, мы тестировали различные варианты и собирали данные для последующего анализа».

«Было приятно видеть Шарля в соседних боксах и выезжать на трассу с таким количеством талантливых гонщиков. В Маранелло нас ждет еще одна неделя интенсивной работы, а потом короткий перерыв до конца текущего года. В будущем году нас ждет много работы, и я с нетерпением жду новых вызовов».

Антонио Фуоко: «Для меня было важно испытать машину текущего поколения после участия в F1-75 в Фьорано несколько недель назад. Провести такие сравнения в Абу-Даби, всего через несколько дней после Гран При – это огромная возможность».

«Это был полезный опыт для меня, так долго работавшего в симуляторе, сфокусироваться на корреляции данных. Завтра я вернусь в Маранелло для дальнейшей работы с полученной информацией, а затем наступит время небольшого перерыва на Рождество. С нетерпением жду возвращения к работе в следующем, обещающем году».