Ariel Atom 4RR – самый быстрый Atom в истории: «мини-Формула-1» для дорог общего пользования

В честь 25-летия с момента появления первой Ariel Atom компания представила новую, еще более экстремальную версию автомобиля. Новинка получила агрессивную аэродинамику в стиле Формулы-1 и соотношение мощности к массе, превосходящее даже показатели Bugatti Chiron.

Модель получила название Ariel Atom 4RR. Сейчас она доступна для заказа по цене 208 000 фунтов стерлингов без учета налогов. Как отмечает британский производитель, партия этих автомобилей будет крайне ограниченной.

Как и оригинальная версия, Atom 4RR рассчитана на трек, но при этом допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования. Тем не менее, новая модификация еще больше ориентирована на трековые характеристики по сравнению с предыдущими моделями. Внешний вид автомобиля сразу выдает доработанный обвес, разработанный на базе кузова Atom V8. В числе особенностей – крылья в стиле Формулы-1 спереди и сзади, уникальные карбоновые боковые панели и массивный воздухозаборник, расположенный над двумя ковшеобразными сиденьями.

Техническое оснащение также не оставляет сомнений в спортивном характере машины. Ariel Atom 4RR получил регулируемые двухтрубные амортизаторы Öhlins, вентилируемые тормозные диски диаметром 310 мм от AP Racing с четырехпоршневыми суппортами, а также систему ABS, настраиваемую в 11 различных режимах, разработанную для автоспорта.

В основе Ariel Atom 4RR лежит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, созданный на базе мотора Honda. Несмотря на то что объем меньше, чем у 3,0-литрового агрегата Atom V8, силовой установке доступна отсечка на 8 200 об/мин. Вместе с мотором работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач, позволяющая переключать передачи без использования сцепления как вверх, так и вниз.

В максимальной конфигурации менее чем 700-килограммовый автомобиль развивает 525 л.с. Это обеспечивает соотношение мощности к массе более 780 л.с. на тонну. Разгон с места до 62 миль в час занимает всего 2,4 секунды, а отметка 100 миль в час достигается спустя еще 2,7 секунды. Таким образом, 4RR становится самым быстрым Atom из всех созданных.

Хотя Ariel Atom 4RR пригоден для дорог общего пользования, покупатели могут заказать еще более трековую версию. В список опций входят самоблокирующийся дифференциал, электронно управляемые амортизаторы, сертифицированный каркас безопасности для автоспорта и встроенные домкраты для быстрой смены колес прямо на трассе.