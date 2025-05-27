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Будущее в электромобильных батареях. Разбор электрических автомобильных аккумуляторов

Как работают аккумуляторы для электромобилей: ключевые моменты. В центре разработки Porsche эксперты объясняют, как хранится и используется электричество в автомобилях с электродвигателями. Разбираем технологию аккумуляторов для электромобилей.
РедакцияР
Редакция
27.05.2025, 11:32·2 мин
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Фото: autoexpress

Анализ:

Технология электромобилей была названа будущим, заменяя двигатели внутреннего сгорания и топливные баки на электрические моторы и аккумуляторы.

Несмотря на то, что электромобили уже становятся обычным явлением, технология, которая их питает, остается чем-то загадочным, поскольку производители предлагают очень мало объяснений о том, как именно электричество из розетки хранится в вашем автомобиле, а затем потребляется и превращается в кинетическую энергию через электрические моторы.

Компания Porsche пригласила нас в свой центр разработки аккумуляторов в Вайсахе, чтобы поговорить с ее экспертами и прояснить технологию электромобилей.

Как работают аккумуляторы электромобилей?

Большинство аккумуляторов электромобилей представляют собой литий-ионные аккумуляторы, которые в основном являются увеличенной версией тех, что находятся в смартфонах. Аккумуляторный блок состоит из нескольких различных модулей, содержащих различные элементы; например, батарея Porsche Taycan на 93 кВт·ч Performance Battery Plus имеет 33 модуля, каждый из которых вмещает 12 элементов.

Каждый элемент имеет положительный «катод» и отрицательный «анод»; первый обычно изготавливается из лигированного никеля, марганца, кобальта и оксида лития (NMC) или фосфата железа и лития (LFP), в то время как последний, как правило, делается из графита. Эти части разделены непроводящим разделителем, а вокруг всего этого находится жидкое электролитическое решение, облегчающее передачу литиевых ионов между положительными и отрицательными концами.

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