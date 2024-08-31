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Антонелли и Расселл будут партнерами в 2025 году

В автоконцерне Mercedes-Benz огласили информацию о составе гонщиков на предстоящий сезон 2025 года. Согласно объявлению, партнером Джорджа Расселла станет 18-летний Андреа Кими Антонелли.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 10:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В автоконцерне Mercedes-Benz огласили информацию о составе гонщиков на предстоящий сезон 2025 года. Согласно объявлению, партнером Джорджа Расселла станет 18-летний Андреа Кими Антонелли. Оба пилота прошли путь от участия в молодежной программе команды до участия в главных гонках.

В настоящее время Антонелли выступает в гоночной серии Формула 2, однако впереди его ждет следующий этап в карьере - выступление за Mercedes.

Тото Вольфф, глава команды, прокомментировал нововведение следующим образом: "Состав на сезон 2025 года станет основой для следующей главы истории Mercedes в мире автоспорта. В нем сочетаются опыт, талант, молодость и скорость. Мы рады начать сотрудничество между Расселлом и Антонелли, что подтверждает успешность нашей молодежной программы и нашу веру в молодые таланты, развитием которых мы занимаемся..."

Подробности следуют...

Источник

Mercedes (176)Тото Вольфф (42)Андреа Кими Антонелли (18)

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