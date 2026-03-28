Антонелли: «С каждым кругом я становился быстрее»

Кими Антонелли вновь завоевал поул во второй квалификации подряд, опередив Джорджа Расселла на трассе в Японии, несмотря на жалобы пилота Mercedes.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.03.2026, 10:51·2 мин
Кими Антонелли вновь стартует с поула после успешной квалификации, опередив Джорджа Расселла. Британский пилот Mercedes на протяжении всей сессии отмечал проблемы с управляемостью своей машины.

Кими Антонелли (1-й): «Я очень доволен тем, как прошла эта сессия – всё сложилось хорошо, ошибок не было. Мне очень комфортно за рулём машины, и с каждым кругом я ехал всё быстрее и быстрее. Жаль только, что в последней попытке заблокировал тормоза в 11-м повороте, но даже этот круг был неплохим.

В общем, квалификация по-настоящему порадовала, и теперь я сосредоточусь на подготовке к завтрашней гонке. Хочу сказать, что в Японии невероятно страстные болельщики, и, пилотируя машину на этой исторической трассе, я испытываю невероятные эмоции! Гоняться здесь на этих машинах очень здорово, а такая поддержка публики придаёт дополнительную скорость».

Джордж Расселл (2-й): «Весь уик-энд мы оба едем очень быстро. Но после третьей тренировки мы внесли ряд изменений в настройки, после чего в квалификации начались сложности. В общем, в этом ещё предстоит разобраться, но мне просто очень повезло, ведь я опять показал второй результат.

Второй уик-энд подряд в квалификации происходит что-то не то, но всё-таки гонка только завтра, и нам есть за что бороться».

