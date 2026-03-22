Антонелли посетил вечер памяти, посвящённый Айртону Сенне

Кими Антонелли принял участие в вечере памяти Айртона Сенны в Имоле, встретившись с болельщиками и ветеранами Формулы 1 в музее автодрома.
Иннокентий Петров
22.03.2026, 10:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Вечером 21 марта музей автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле вновь стал местом проведения традиционного мероприятия, посвящённого дню рождения Айртона Сенны. Это событие проходит здесь уже четвёртый год подряд и собирает поклонников автоспорта и именитых гостей.

На торжественный вечер в этот раз приехал Кими Антонелли, который недавно одержал победу на Гран При Китая. Молодой гонщик отметил важность личности Айртона Сенны, заявив: «Я очень рад, что участвую в вечере, посвящённом этому легендарному гонщику, спасибо за приглашение!» По словам Антонелли, его вдохновляет то, сколько Сенна сделал для своего народа и страны, и это стало значимым примером для юного спортсмена. Гонщик добавил, что намерен полностью посвятить себя своим профессиональным целям.

В мероприятии приняли участие более трёхсот поклонников автоспорта. Присутствующие получили уникальную возможность встретиться с представителями различных поколений — от Кими Антонелли до Джанкарло Минарди, основателя известной команды Minardi, выступавшей в Формуле 1 с 1985 по 2005 годы.

78-летний ветеран автоспорта Джанкарло Минарди поделился воспоминаниями о частых встречах с Сенной: «Сенна часто появлялся в моём моторхоуме, но я чаще давал ему советы на темы, не относившиеся к Формуле 1». Также на вечере присутствовали такие известные автогонщики, как Рикардо Патрезе и француз Эрик Кома, который в первой половине 90-х годов выступал за команды Ligier и Larrouse.

Традиционно после официальной части Кими Антонелли уделил время болельщикам — раздавал автографы и отвечал на вопросы. Среди других тем молодой гонщик подчеркнул свое нетерпение перед предстоящими гран-при: «Мне хочется поскорее выйти на старт, ведь следующие две гонки пройдут на трассах, которые мне очень нравятся».

