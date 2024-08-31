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Антонелли стремится не быть воспринятым как замена Хэмилтону

Субботнее утро в Монце началось с поразительного заявления от Mercedes о заключении контракта с молодым итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли на сезон 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.08.2024, 15:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Субботнее утро в Монце началось с поразительного заявления от Mercedes о заключении контракта с молодым итальянским гонщиком Андреа Кими Антонелли на сезон 2025 года. Он займет место Льюиса Хэмилтона в команде, однако сам Кими настаивает, что не желает быть воспринимаемым как замена для семикратного чемпиона мира.

«Я не думаю, что возможно заменить Льюиса Хэмилтона, – поделился своим мнением Кими Антонелли на пресс-конференции. – Он является важной фигурой в нашем спорте и добился колоссальных успехов. Я бы не хотел, чтобы меня воспринимали как его замену.

Я всего лишь следующий гонщик, который будет выступать за Mercedes в 2025 году, и я очень рад этому. Льюис – великий чемпион, и он оказывал мне определенную поддержку, за что я ему благодарен».

На старте пятничных тренировок в Монце Антонелли попал в аварию. На вопрос, сможет ли он справиться с давлением и увеличенным вниманием к себе в следующем сезоне, он ответил: «Одним из ключевых аспектов в грядущем году будет то, что я буду выступать за Mercedes, и команда искренне верит в меня. Уже с детства я чувствовал их поддержку, и это помогает мне справляться с давлением.

Да, не всегда удается всё идеально, но я всегда ощущаю поддержку от Mercedes и моей семьи. Я рад, что они поддерживают меня. Не только в прошлом, но и сейчас».

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