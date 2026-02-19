Антонелли: «Надеюсь, в Мельбурне поборемся среди лидеров»

В Бахрейне продолжаются тестовые заезды команд Формулы 1, и в четверг Mercedes вновь задействовала обоих своих пилотов. Утреннюю часть программы выполнил Джордж Расселл, который протестировал последние технические обновления и различные варианты настроек болида.

После обеда за руль Mercedes W17 сел Кими Антонелли. Молодой пилот продолжил работу, начатую напарником, сосредоточившись на доводке машины и поиске оптимальных решений для предстоящего сезона.

Кими Антонелли завершил день с лучшим временем на табло. Он отметил, что команда активно компенсирует время, упущенное на ранних тестах. По его словам, цель команды — максимально эффективно использовать оставшиеся дни подготовки: «Мы продолжаем наверстывать упущенное на первых тестах в Бахрейне. В этом состояла цель на заключительные тесты, и я надеюсь, что завтра мы сможем продолжить. До поездки в Мельбурн осталось провести ещё один день за рулём, поэтому каждый круг имеет значение.

Сегодняшняя программа включала много работы с настройками, а также несколько быстрых кругов. Мы смогли сделать всё, что планировали, и закончили день на первой позиции. Хотя я сегодня оказался впереди, но отрывы между лидерами минимальные – речь о нескольких сотых секунды.

Мы продолжим много работать, чтобы хорошо завершить тесты и, надеюсь, поборемся в числе лидеров на первом этапе сезона в Австралии».

Джордж Расселл по итогам дня показал восьмой результат. Он подчеркнул, что команда сосредоточилась на анализе новинок и функциональности болида: «После уверенного дня вчера, сегодня с утра мы продолжили продуктивную работу. В очередной раз наша программа была сосредоточена не столько на чистой скорости, сколько на понимании новинок и особенностей W17. Мы смогли это сделать, проехав больше всех кругов в дневной сессии.

Впереди последний день тестов перед поездкой в Мельбурн. Мы уже сделали большую часть из запланированного, но завтра всё равно предстоит насыщенная программа. Я жду возвращения за руль днём и сосредоточен на том, чтобы помочь команде уехать из Бахрейна в максимально сильной позиции.

Сегодня мы вновь увидели впечатляющие результаты на быстрых кругах и длинных сериях в исполнении соперников, поэтому очень важно в пятницу проехать ещё большую дистанцию».

Тесты в Бахрейне завершатся в пятницу. На повестке дня — подготовка к старту сезона, который начнётся в Австралии.