Антонелли готов провести свою первую тренировку в Монце.

Все ещё нет официального подтверждения, но появившиеся данные намекают на то, что Андреа Кими Антонелли присоединится к команде Mercedes на следующий сезон.

По информации итальянских изданий, Антонелли будет участвовать в первой сессии свободных заездов Гран При Италии в Монце за Mercedes. Это будет его первый выход на трассу Формулы 1 в рамках официального гоночного уик-энда.

Согласно новым правилам с 2022 года, каждая команда должна предоставить возможность гонщику, у которого не более двух Гран При в активе, выезд на трассу в пятничной тренировке дважды за сезон. Ранее в Mercedes эту возможность получили Ник де Вриз и Фредерик Вести. Вероятно, в 2024 году обе тренировки за команду из Брэкли проведёт Антонелли.