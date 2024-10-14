Антонелли готовится к победам в своем первом сезоне

В 2025 году в мире Формулы 1 свершится долгожданный дебют молодого гонщика по имени Кими Антонелли. Он присоединится к команде Mercedes в качестве напарника опытного Джорджа Расселла, несмотря на то, что у него пока немного опыта за спиной, особенно в сравнении с другими гонщиками. Решение Тото Вольфа и его команды вызвало немало споров, однако они убеждены в потенциале молодого итальянца.

В интервью для Gazzetta dello Sport Кими рассказал: «На тестах за рулём старых машин меня удивило, насколько быстро я мог достичь предела, как оперативно круг за кругом приближался к необходимому времени для Mercedes. Но признаю, что мне сложно было поддерживать стабильный темп во время гонок».

Однако после двухдневных испытаний в Спа Кими значительно улучшил свои навыки, что послужило толчком к подписанию контракта с Mercedes. Представители команды уже давно рассматривали его кандидатуру, но требовалось убедиться, что он сможет преодолеть свои слабые стороны. Успех в Бельгии окончательно убедил Mercedes в его способностях.

Кими также поделился, что ещё до летнего перерыва он собрался с командой Mercedes, Тото Вольффом и другими специалистами, где ему было объявлено о перспективе выступлений за эту команду в 2025 году. Для него это стало приятным сюрпризом и большой честью.

«Я готов к вызовам Формулы 1. Скорость, на мой взгляд, не будет для меня проблемой. Однако придется много работать над оптимизацией работы во время гоночных уик-эндов и усвоением всех необходимых процедур. У меня гораздо есть к чему стремиться», - отметил молодой гонщик.

Он выразил надежду стать победителем гонок и реализовать свою мечту. Целью для него будет не просто подняться на пьедестал, а одержать несколько побед, хоть это и будет непросто, учитывая жесткую конкуренцию в Формуле 1. Воплотить мечты в жизнь – вот что стоит перед молодым итальянцем в новом этапе его карьеры.