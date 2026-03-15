Главная Новости Mercedes Антонелли: "Благодаря команде я смог воплотить свою мечту в реальность!"
Новости

Антонелли: "Благодаря команде я смог воплотить свою мечту в реальность!"

Кими Антонелли стал первым итальянцем за 20 лет, победившим на Гран При Китая в Формуле 1, и вернул Италию на верхнюю ступень подиума.
Иннокентий Петров
15.03.2026, 12:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Кими Антонелли завоевал победу на Гран При Китая, став первым итальянским гонщиком за последние 20 лет, сумевшим подняться на высшую ступень пьедестала в Формуле 1.

После финиша Кими Антонелли отметил, что едва сдерживает эмоции и выразил благодарность своей команде за поддержку и помощь в достижении этой значимой цели. По его словам, он очень рад такому результату.

Антонелли подчеркнул, что еще накануне говорил о желании вернуть Италию на вершину подиума, и этот план удалось реализовать. При этом, по признанию гонщика, старт гонки оказался для него непростым: защищая внутреннюю траекторию, он предоставил Ferrari слишком много пространства. Несмотря на это, высокий темп позволил удержать лидерство и довести заезд до победы.

Пилот отметил, что команда только начинает свой путь и предстоит еще много работы. При этом Антонелли выделил сильные стороны своего напарника, назвав его очень быстрым и хорошо подготовленным гонщиком. По словам Кими, для борьбы с напарником требуется немало усилий, однако он ценит возможность работать с ним вместе и учиться у него.

Говоря о предстоящих этапах сезона, Антонелли заявил, что предпочитает концентрироваться на каждой гонке отдельно, а итоги подводить по завершении чемпионата.

Источник

Андреа Кими Антонелли (156)Mercedes (613)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация