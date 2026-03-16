Антонелли: Главное — «расслабляться нельзя»

Кими Антонелли одержал свою первую победу в Гран При Формулы 1, преодолев дистанцию в 26 гонок. Его дебют состоялся сразу в составе топ-команды, чему поспособствовала вера Тото Вольффа в способности молодого пилота. После завершения этапа в Китае 19-летний спортсмен поделился своими впечатлениями с представителями СМИ.

На вопрос о том, какие чувства испытал на вершине подиума, Антонелли отметил, что очень счастлив. Он выразил благодарность команде за поддержку и подчеркнул, что команда отлично справилась с поставленными задачами. Кими добавил, что благодаря быстрой машине Mercedes у него появилась возможность реализовать свою мечту о победе.

Отвечая на вопрос о старте гонки, когда Льюис Хэмилтон вышел вперёд, Антонелли признал, что старт по-прежнему является слабым местом. Пилот напомнил, что два предыдущих старта — в Австралии и в китайском спринте — сложились неудачно, поэтому он не был полностью уверен в исходе. По его словам, на старте он слишком сильно сместился к внутренней обочине, что оставило соперникам пространство для атаки. Кими отметил, что этот момент требует последующего анализа. Тем не менее, высокий темп на жёстких шинах позволил ему контролировать ситуацию, хотя ближе к финишу он допустил ошибку и испытал дополнительное давление. Несмотря на это, Антонелли сумел довести гонку до победного конца.

Журналисты обратили внимание на спокойствие Кими в ходе всей дистанции и поинтересовались, какой урок он вынес из своей первой победы. Гонщик подчеркнул, что главная мысль — никогда не расслабляться. По его мнению, важно сохранять концентрацию и строго следовать гоночным процедурам, в частности, правильно прогревать резину. Он добавил, что в условиях прохладной погоды команде удалось опробовать различные методы поддержания шин в рабочем диапазоне, что стало важным опытом.

Говоря о планах на празднование победы, Антонелли сообщил, что уже в этот же день отправляется домой, однако завтра сможет отпраздновать успех. Он отметил, что потребуется время, чтобы полностью осознать произошедшее, и выразил благодарность всей команде, сотрудникам в Брэкли и Бриксуорте, а также своей семье. Кими признался, что уже с нетерпением ждёт следующих побед.

После финиша Антонелли получил поздравления от Тото Вольффа, Питера Боннингтона и своего отца, который стал свидетелем важного момента. Кими особо отметил, что рад разделить этот успех с людьми, оказавшими ему значительную поддержку на протяжении всей карьеры. Он вспомнил, что Тото Вольфф пригласил его в команду в 2018 году, а в прошлом сезоне сделал гонщиком основного состава, дав возможность выступать в Formula 1 за Mercedes. По словам Кими, его профессиональное путешествие складывается успешно, и он с оптимизмом смотрит в будущее, продолжая работать в команде.

Также Антонелли прокомментировал слова Тото Вольффа о том, что на подиуме оказались сразу три гонщика Mercedes, включая Льюиса Хэмилтона. Кими подчеркнул, что для него было особенно важно стоять на подиуме вместе с Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном. Он напомнил, что сам и Джордж прошли подготовку в гоночной академии Mercedes, а Льюис вписал своё имя в историю команды. Антонелли считает, что этот подиум стал особенным моментом для всех участников Mercedes.