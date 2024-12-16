Haval Jolion Pro 2025: гибридный кроссовер, который покорит Великобританию

На рынке Великобритании готовятся к запуску продаж нового китайского кроссовера Haval Jolion Pro. Автомобиль будет использовать гибридную трансмиссию на базе 1,5-литрового бензинового ДВС и электромотора. Суммарная отдача такого гибрида доходит до 188 л.с.

Предварительно, цены на новинку установятся в районе 30 000 фунтов стерлингов. Если переводить в рубли - около 3,94 миллиона.

Как отметил управляющий директор британского офиса GWM Тоби Маршалл, марка Haval поможет закрыть потребность британцев в электрифицированных автомобилях.

Пока о британском дебюте Jolion Pro не так много известно, больше подробностей марка обещает раскрыть в ближайшее время.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что гибридные модели Haval могут начать выпускать на мощностях завода в Тульской области.