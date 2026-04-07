Андреа Стелла: «Я испытываю гордость за Ландо и Оскара»

Руководитель коллектива McLaren Андреа Стелла выразил удовлетворение текущей атмосферой внутри команды. Несмотря на острую конкуренцию между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, отношения между гонщиками остаются конструктивными.

Стелла отметил, что оба пилота демонстрируют высокий профессионализм и взаимное уважение, даже несмотря на регулярную борьбу друг с другом в каждом этапе сезона. «Оскар и Ландо очень хорошо работают в команде. Эти парни прошли через борьбу за титул, о котором мечтали с детства, в каждой гонке боролись между собой, но продолжают демонстрировать взаимное уважение», — подчеркнул руководитель McLaren.

По его словам, команда помогла пилотам выстроить правильные рабочие отношения. Однако Стелла уверен, что искренние добрые отношения сложились у Ландо и Оскара сами по себе и основаны на совпадении взглядов, ценностей и общего подхода к гонкам. Он добавил, что именно эти качества способствуют успешному выступлению коллектива McLaren.

«Лично я очень горжусь Ландо и Оскаром за то, как они работают в команде. Если бы у нас не было сезона 2025 года, я бы сказал: 'Посмотрим, как они будут бороться за чемпионство', но мы уже это видели. Сейчас я просто горжусь ими и рад тому, что они делают для себя и для McLaren», — отметил Андреа Стелла.