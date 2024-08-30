Андреа Стелла: Пока все идет по плану

Руководитель команды McLaren, Андреа Стелла, поделился своими мыслями о первой тренировке в Монце, где Ландо Норрис показал третий результат, а Оскар Пиастри финишировал шестым.

Подводя итоги первой сессии свободных заездов, журналисты спросили:

Андреа Стелла: "Сегодняшняя тренировка была интересной. В Монце всегда много факторов, которые нужно учесть, включая уровень прижимной силы и выбор заднего крыла. Мы проводили много исследований по аэродинамике, в которых принимали участие оба гонщика".

"Еще одним ключевым моментом стало новое асфальтовое покрытие. Мы видим, что оно значительно влияет на поведение шин, что требует особого внимания. Мы также отметили более высокую деградацию резины по сравнению с предыдущими годами в Монце".

"Кроме того, задняя часть машины нестабильна, что приводит к резким срывам сцепления задних колес. Мы работаем над настройками и учитываем отзывы гонщиков. В общем, у нас было много работы во время сегодняшней сессии".

Журналисты отметили, что время круга улучшилось на секунду по сравнению с прошлым годом благодаря новому асфальту и плоским поребрикам. В связи с этим, вопрос о настройке машин на минимальный дорожный просвет не заставил себя ждать.

Андреа Стелла: "Улучшение времени обусловлено, в том числе, новым асфальтом, который обеспечивает неплохое сцепление. Однако это сцепление может быстро исчезнуть, что может привести к потере контроля над машиной. Трасса действительно стала очень ровной, что позволяет снижать дорожный просвет".

"С уменьшением клиренса машины генерируют больше прижимной силы. Обновленная трасса способствует увеличению скорости, так как машины могут полностью раскрыть свой потенциал".

"Однако, при длительном проезде резина нагревается и начинает себя вести нестабильно, что скорее связано с высокими температурами, чем с характеристиками трассы".

Оптимистично ли он смотрит на шансы Red Bull на этой трассе?

Андреа Стелла: "Red Bull – это Red Bull. Мы всегда ожидаем от них конкурентоспособности. Их машина сочетает в себе скорость и эффективность, но для нас нет особой разницы. Мы предполагаем, что борьба за победу будет между четырьмя командами. Также не стоит исключать, что одна из среднестатистических команд может удивить и приблизиться к лидерам".

"Пока ничего сенсационного не произошло, наша машина MCL38 показывает нормальные результаты, не смотря на неидеальное сочетание характеристик трассы и нашего болида. Мы остаемся в ожидании и не делаем определенных прогнозов..."