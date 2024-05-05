Нарушения правил со стороны Магнуссена, утверждает Андреа Стелла.

В ходе спринта в Майами пилот команды McLaren, Кевин Магнуссен, был наказан тремя 10-секундными штрафами за блокировку гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона. Интересно, что сам Магнуссен признал, что его действия были преднамеренными.

Руководитель McLaren, Андреа Стелла, выразил мнение, что умышленные нарушения со стороны Магнуссена, направленные на помощь напарнику в заработке очков, должны быть строго наказуемы.

«Для меня ситуация очевидна, - отметил Андреа Стелла. - Гонщик действовал с целью нанести ущерб другой команде, и такое поведение наблюдается не в первый раз в этом сезоне.

Я считаю, что подобные штрафы не должны просто складываться, они должны быть усиливающимися. Не в том смысле, что 5+5+5 равно 15, а в том, что 5+5+5 должны привести к необходимости провести выходные дома, провести время с семьей, задуматься о своем спортивном поведении, и лишь потом вернуться на трассу.

Если мы увидим, что вы стали более лояльными, честными, соблюдающими спортивные принципы гонщиками, то, конечно, вы сможете остаться в профессиональном спорте. В противном случае, такое поведение является абсолютно недопустимым», - пояснил руководитель McLaren.