Разбор обгонного манёвра Оскара на первом круге, пообещал Андреа Стелла

На первом круге Гран При Италии гонщик команды McLaren, Оскар Пиастр, решил совершить обгон своего напарника в четвертом повороте и вышел на первое место. Данный манёвр Ландо Норриса оказался неожиданным, и после гонки руководитель McLaren, Андреа Стелла, заявил, что команда обязательно проанализирует этот момент.

«С точки зрения наших ожиданий от гонщиков и самого обгона, мы спокойно обсудим ситуацию и извлечем для себя уроки на будущее, - отметил Андреа Стелла. - Мы разочарованы результатом, у нас была хорошая скорость. По ходу гонки возникали вопросы о стратегии с одним или двумя пит-стопами. Большинство выбрали две остановки. Возможно, Леклеру было проще решиться на одну остановку, так как он ехал позади нашей машины».

«Как для нас, Ландо заблокировал переднее левое колесо, что нарушило нашу стратегию, и мы поняли, что нужно делать две остановки. С Оскаром ситуация была сложнее, и, хотя у нас были сомнения, мы все же выбрали две остановки».

«Мы рассчитывали на то, что сможем вернуть лидерство, но Ferrari сыграла очень хорошо. Леклер продемонстрировал отличное пилотирование. Нам нужно признать, что соперники успешно осуществили стратегию одной остановки. Ferrari великолепно справилась, хотя и мы показали себя с хорошей стороны. В общем, это был очень позитивный уик-энд».