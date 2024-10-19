Фаворит воскресной гонки по мнению Андреа Стелла – Ferrari

В последнем спринте в Остине гонщики команды McLaren не смогли проявить себя в полной мере, что не осталось незамеченным руководителем команды. Андреа Стелла поделился своими мыслями по итогам первой части уик-энда.

«Мы всегда рассматривали трассы в Сингапуре, Зандфорте и Венгрии, где мы демонстрировали выдающиеся результаты, как исключительные случаи, - заявил Андреа Стелла. - Уровень конкуренции в Формуле 1 чрезвычайно высок. Редко удается добиться того преимущества, которым мы обладали на некоторых гонках. Сегодня мы столкнулись с более реалистичной картиной, которая будет характерна и в дальнейшем по ходу сезона, где четыре разные машины боролись за верхние места. Однако радует, что мы лидируем в Кубке конструкторов».

«Мы извлекли немало уроков из использования шин и работы с настройками, и собираемся применить этот опыт в квалификации и гонке», - добавил Стелла.

Отвечая на вопрос о скорости болидов Ferrari, руководитель McLaren отметил: «Вчера они продемонстрировали впечатляющую скорость на новых шинах, и их выступление сегодня также было весьма впечатляющим. Я считаю, что они являются фаворитами на предстоящей гонке».