Андерсон выступает за пересмотр определенной нормы.

Эксперт издания The Race, бывший конструктор гоночных машин Гэри Андерсон высказал мнение о том, что следует пересмотреть технический регламент на 2026 год. По мнению специалиста, стоит исключить положение, которое обязывает команды придерживаться определённой развесовки шасси.

По мнению Гэри Андерсона, внесение простого изменения в технический регламент 2026 года может дать дополнительные возможности конструкторам команд для оптимизации баланса шасси. Сейчас действующее правило требует соблюдать определенное распределение веса между передней и задней осью машины.

В 2011 году данное правило было введено с целью избежать проблем с новыми шинами Pirelli, заменившими ранее используемую резину Bridgestone. Изначально предполагалось, что это ограничение будет временным, однако оно сохраняется и переносится в последующие регламенты, в том числе и на 2026 год.

Согласно действующему техническому регламенту, вес гоночного автомобиля (789 кг) должен распределяться между передней и задней осью в определенных пропорциях – 0,446 и 0,539 соответственно.

Хотя в новой редакции регламента на 2026 год внесено много изменений, правило о развесовке шасси остается почти без изменений. Это ограничение по мнению экспертов сокращает возможности инженеров и конструкторов, ставит под сомнение творческую свободу команд и приводит к критике со стороны участников и регулирующих органов, включая FIA.

Развесовка шасси является ключевым фактором, влияющим на поведение гоночного автомобиля на трассе. От нее зависит множество параметров, начиная от сцепления шины с дорогой, что напрямую влияет на уровень сцепления и управляемость машины.

Существующее правило оставляет крайне ограниченные возможности для маневра, когда команды сталкиваются с необходимостью находить оптимальный баланс машины и минимизировать износ резины. Распределение веса в пределах 1,5% слишком жестко ограничивает действия специалистов.

По мнению экспертов, расширение возможностей команд в выборе развесовки шасси с 1,5% до 5% поможет упростить процесс оптимизации и повысить аэродинамический баланс автомобилей.

Исторический опыт показывает, что жесткие ограничения могут привести к опасным ситуациям на трассе, когда команды вынуждены прибегать к агрессивным методам развесовки. Создавая машины в соответствии с техническими правилами, команды ориентируются на жесткую норму, что может ограничивать их потенциал.

Поэтому эксперты считают, что большая свобода в выборе развесовки шасси будет положительным шагом для всех участников гоночных соревнований. Это поможет решить проблемы с поворачиваемостью на небольших скоростях и уменьшить вероятность потери контроля над автомобилем в экстремальных ситуациях. Внедрение новых правил может стать важным шагом в развитии мировых гоночных серий.