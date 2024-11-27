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День аналитика: следим за пульсом автомобильного бизнеса!

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют, что в 2024 году будет продано 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 1,5 раза превысит показатель 2023 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.11.2024, 16:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» прогнозируют, что в 2024 году будет продано 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 1,5 раза превысит показатель 2023 года. Прогноз неоднократно корректировался в течение года в связи с различными событиями, однако в целом сохранял позитивный тренд, свидетельствуя о росте рынка.

Прогноз экспертов агентства «АВТОСТАТ» на январь – февраль 2024 года основан на тщательных расчетах. Он учитывает общий объем ввезенных и произведенных легковых автомобилей, сроки владения машинами, «отложенный спрос» у потребителей, нехватку популярных моделей и анализ цен на автомобили.

Агентство «АВТОСТАТ» проведет мероприятие под названием Analytic Day 9 декабря 2024 года. На этом событии будут представлены статистические данные и аналитика авторынка, необходимые для прогнозирования ситуации на ближайшие месяцы.

Эксперты призывают представителей автобизнеса присоединиться к мероприятию, чтобы вместе изучить прогнозы на будущий год и выявить возможные риски и неожиданности на рынке. Стабильность сейчас отсутствует, поэтому строить долгосрочные прогнозы может быть затруднительно, но обмен опытом и анализ статистики помогут лучше понять текущую ситуацию.

Эксперты агентства имеют богатый опыт, профессиональные кадры и умение применять математические модели для анализа бизнеса. Они готовы поделиться своими знаниями и обсудить статистические данные по рынку, лежащие в основе будущих прогнозов.

Приглашаем всех желающих принять участие в Analytic Day! Более подробную информацию о мероприятии и формате участия можно найти на официальном сайте: analyticday.autostat.ru.

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