Китайский конкурент российского Aurus Komendant от Hongqi выйдет на рынок в 2026 году

Флагманский внедорожник Hongqi Guoyao 2026 модельного года, который стал доступен для предзаказа еще летом, готовится выйти в официальную продажу до конца текущего года. Начальная стоимость обновленной модели составит 1,56 млн юаней, что эквивалентно примерно 17,8 млн рублей. Самая дорогая комплектация обойдется покупателям в 1,66 млн юаней или 18,9 млн рублей, согласно данным ресурса Autohome.cn.

Главным техническим новшеством модели стал полностью новый двигатель V8 объемом 4 литра с двойным турбонаддувом. Его мощность увеличена до 400 кВт, а максимальный крутящий момент достигает 725 Нм. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

После обновления Hongqi Guoyao получил расширенный перечень систем активной безопасности. В список доступных функций вошли системы предупреждения о выезде из полосы движения, активного торможения, напоминания о необходимости отдыха водителю, предупреждения об открытии дверей, вызова экстренных служб, защиты от опрокидывания и другие. Кроме того, новинка оснащена фронтальной монокулярной камерой.



Фото: Carsweek.ru

Внедорожник 2026 модельного года теперь предлагает адаптивный круиз-контроль, работающий на любой скорости. К числу новых опций также относятся бесключевой доступ, адаптивные фары ближнего и дальнего света, электрические регулировки третьего ряда сидений, системы ароматизации и контроля качества воздуха в салоне. Разгон до 100 км/ч у обновленного флагмана занимает 6,1 секунды.

Следует отметить, что семейство Golden Sunflower, к которому относится Hongqi Guoyao, изначально разрабатывалось для нужд государственных структур Китая. В то же время, автомобили этой серии доступны и в розничной продаже, однако их стоимость для частных покупателей остается очень высокой.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что премиальный бренд Hongqi заметно увеличил объемы продаж на российском рынке по итогам сентября.

Фото: Autohome.cn