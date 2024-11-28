Куда поехать за самыми дешевыми автомобилями: аналитики делают рейтинг регионов.

По информации исследования, регионы Российской Федерации с наиболее доступными легковыми автомобилями - Поволжье, Северный Кавказ и Урал.

За первые 10 месяцев нынешнего года стоимость новых легковушек в стране увеличилась на 12% - до почти 3 миллионов рублей. Отечественные модели выросли наиболее существенно: средняя цена поднялась с 970 тысяч до 1,34 миллиона рублей (+12%). У иномарок рост более скромный - на 6%, с 3,5 до 3,7 миллиона рублей.

Самые доступные легковые автомобили можно найти в ПФО - средняя цена здесь составляет 2,5 миллиона рублей. За год в этом регионе отмечен один из самых высоких темпов роста цен на автомобили: увеличение на 19%. Северный Кавказ занимает второе место - 2,7 миллиона рублей (+21% за год). Урал занимает третье место - немного более 2,7 миллиона рублей (+14% за год).

Антирейтинг возглавил Дальний Восток, где цены в местных автосалонах оказались самыми высокими - около 4,1 миллиона рублей. Однако темпы роста цен здесь минимальны - 7%. Второе место принадлежит Центральному Федеральному Округу с ценой в 3,3 миллиона рублей (+11%).

Замыкает тройку регионов с самыми дорогими новыми автомобилями Северо-Западный округ - 3,2 миллиона.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что автосалоны Санкт-Петербурга отказываются от ряда китайских марок из-за избытка на рынке.