Стоимость владения премиум-кроссовером Exeed TXL: итоги аналитиков

По оценкам НАПИ, владение Exeed TXL обойдется владельцу в 2,59 миллиона рублей за пять лет. Эксперты учли все расходы на эксплуатацию, а также учли депрециацию автомобиля с течением времени. Не последнюю роль играет остаточная стоимость машины.

Все расчеты проводились с учетом того, что премиальный кроссовер используется в Москве, а среднегодовой пробег составляет 15 тысяч километров. Эксперты заранее определили комплектацию автомобиля - это Flagship стоимостью 4,26 миллиона рублей.

Итак, стоимость одного километра для Exeed TXL составила 34,47 рубля. Ежемесячные затраты - 43,1 тысячи рублей. Годовые расходы на владение приблизительно 517,1 тысячи рублей.

Эксперты предлагают рассчитывать расходы в размере 2,59 миллиона рублей за пять лет.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

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