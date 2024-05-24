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Специалисты оценили затраты на владение кроссовером GAC GS8 в размере 3,9 млн.

Согласно информации, представленной на портале Autonews.ru и ссылающейся на анализ Национального агентства по исследованию рынка, общая стоимость владения китайским кроссовером GAC GS8 в течение пяти лет достигнет 2,86 миллиона рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.05.2024, 11:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации, представленной на портале Autonews.ru и ссылающейся на анализ Национального агентства по исследованию рынка, общая стоимость владения китайским кроссовером GAC GS8 в течение пяти лет достигнет 2,86 миллиона рублей.

Эксперты учли основные расходы на автомобиль, включая депрециацию китайского кроссовера. Сюда входят расходы на ОСАГО и КАСКО, приобретение и замена шин, топливо, налоги, ТО и ремонт.

Из проведенного анализа стало известно, что стоимость владения GAC GS8 на 1 км составляет 28,55 рубля, ежемесячно - 47,6 тысячи рублей, ежегодно - 571 тысяча рублей, а за пять лет - 2,86 миллиона рублей.

Указанная информация справедлива для модели GAC GS8 в комплектации GE, доступной по цене 3 899 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о том, что автопроизводитель GAC представил новую модель семейного кроссовера GAC GS4 Max.

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