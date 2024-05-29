Специалисты проанализировали затраты на владение электромобилем Tesla Model Y в России

В ходе проведения исследования аналитики НАПИ проанализировали общие затраты на эксплуатацию Tesla Model Y. Учтены все необходимые расходы, необходимые для владения и использования автомобиля, а также его остаточная стоимость.

По результатам исследования стало известно, что стоимость одного километра пробега на батарейном кроссовере Tesla Model Y в России составляет 39,32 рубля. Ежемесячные расходы на эксплуатацию автомобиля оцениваются примерно в 65,5 тысяч рублей. А общие затраты за год достигают 786,4 тысячи рублей, а за пять лет - 3,93 миллиона рублей.

Также специалисты НАПИ проанализировали примерную стоимость поездки на Tesla Model Y по маршруту из Москвы в Санкт-Петербург с учетом расходов на владение автомобилем в течение 5 лет. Итоговая сумма оценивается примерно в 28,7 тысяч рублей.

Согласно данным аналитиков, владелец электрокара проживает в Москве. Речь идет о Tesla Model Y в комплектации Standard Range 2023 года. По оценкам "серых" продавцов, стоимость такого автомобиля составляет около 6,35 миллиона рублей, а средний годовой пробег составляет 20 000 километров.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что новую систему бесключевого доступа Tesla удалось взломать с использованием недорогого реле.