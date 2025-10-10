Впервые электромобиль АМБЕРАВТО А5 занял позицию лидера продаж в России

По информации агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2025 года в России было продано 153 электрических седана АМБЕРАВТО А5. Этот показатель впервые вывел отечественную модель на первую позицию в рейтинге новых электрокаров по итогам месяца.

Предыдущий лидер, кроссовер Zeekr 001 из Китая, уступил первую строчку и занял второе место с результатом в 135 проданных автомобилей. Примечательно, что Zeekr 001 остается единственной иностранной моделью в первой пятерке рейтинга. Третью позицию занял кроссовер «Москвич 3е», продажи которого в сентябре достигли 93 экземпляров. За ним следуют две модели Evolute: седан i-PRO и кроссовер i-JOY с показателями 86 и 67 автомобилей соответственно.

Успех модели АМБЕРАВТО А5 отразился и на общем положении бренда в рейтинге марок. В сентябре продажи бренда составили 153 электрокара, что позволило ему занять третье место в рейтинге. В августе компания находилась на четвертой позиции. По итогам сентября АМБЕРАВТО уступил только Zeekr (303 автомобиля) и Evolute (166 автомобилей), опередив при этом BYD (103 автомобиля) и «Москвич» (93 автомобиля).

В целом, на российском рынке за сентябрь 2025 года было реализовано 1 247 новых электромобилей. Это на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За первые девять месяцев текущего года в стране было продано почти 8 тысяч электромобилей. Этот результат на 43% уступает показателям января – сентября предыдущего года.