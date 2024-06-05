Alpina увеличивает мощность BMW 3 Series и 4 Series до 529 л.с.

Автопроизводитель Alpina представил усиленную версию для покупателей BMW, которые ищут более изысканный пакет с производительностью, сопоставимой с M. Теперь у Alpina B3 и B4 появились версии GT, которые, среди прочего, добавляют 34 лошадиные силы к уже мощному двойному турбированному рядному шестицилиндровому двигателю. Теперь вы получаете 529 лошадиных сил, 538 фунт-футов крутящего момента и внутренний конфликт в выборе между этими моделями или полноценными M Competition.

Если вы предпочитаете быстрые BMW с длинными крышами, ответом может быть Alpina. B3 GT доступен как в седане, так и в универсале, и поскольку они основаны на 3 серии, а не на M3, вы получаете более маленькую решетку спереди. С 529 л.с. обе версии представляют собой настоящий конкурент моделям M3 Competition. А универсал в зеленом цвете с колесами, ставшими фирменными для Alpina, приятен глазу. Если вы предпочитаете большую решетку, то B4 GT предлагает ту же мощность в формате Гран Купе.

Фото: Motor1.com

Alpina сообщает, что увеличение мощности достигается благодаря переработке карты двигателя. Седан B3 GT может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды с мощностью Competition под капотом, что является небольшим улучшением по сравнению со стандартной моделью. Универсал B3 GT и Гран Купе B4 GT делают то же самое за 3,5 секунды. Мощность все еще передается на все четыре колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.

Визуально будет сложно отличить GT от других моделей Alpina, но это возможно. Обратите внимание на небольшие канарейки и сплиттер спереди, а также переработанный диффузор сзади. Он выполнен в черном цвете, чтобы сочетаться с новыми выпускными трубами. Предлагаются специфические для Alpina оттенки синего и зеленого цветов, но также можно выбрать из широкого спектра цветов BMW Individual. Независимо от оттенка, эмблемы Alpina явно видны по всей машине, а в салоне вы найдете надпись GT в иконическом стиле Oro Tecnico компании.

Поставки B3 и B4 GT начнутся в ноябре, но вы не найдете их в Северной Америке. Как и стандартные модели, они остаются эксклюзивными для Европы. Если вы читаете на другом континенте, цены начинаются от 101 700 евро за седан B3 и 102 900 за универсал. Самая дорогая модель B4 GT Гран Купе стартует от 105 100 евро.