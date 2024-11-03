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Алонсо: Я ехал до финиша ради механиков

Гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл столкнулись с неприятностями во время утренней квалификации Гран При Сан-Паулу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2024, 23:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Aston Martin Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл столкнулись с неприятностями во время утренней квалификации Гран При Сан-Паулу. Механики команды смогли восстановить поврежденные машины, однако у Стролла возникли проблемы с тормозной системой уже на старте прогревочного круга. Эти проблемы привели к тому, что Лэнс вылетел за пределы трассы и застрял в гравии.

Также проблемы с тормозами испытывал и Алонсо, но Фернандо, несмотря на сложности, смог финишировать на четырнадцатой позиции.

Фернандо Алонсо отметил, что гонка оказалась для него сложной. Он отметил, что машина не проявила себя в полной мере на длинной дистанции из-за технических проблем после аварии в квалификации. Также пилот подчеркнул, что во время рестарта возникли трудности с тормозной системой. Вторая половина гонки также оказалась непростой из-за нестабильности автомобиля, однако Алонсо пояснил, что решил завершить гонку ради механиков, которые отлично отремонтировали машину. Гонщик также добавил, что предстоит еще одна сложная серия, и команда должна срочно повысить скорость.

Лэнс Стролл, в свою очередь, не смог даже стартовать из-за поломки. Пилот рассказал, что машина ведет себя странно: при нажатии на тормоза задние колеса заблокировались, и он лишился контроля над управлением. Стролл выразил сожаление, что не смог продолжить гонку, утверждая, что в дождевых условиях все могло бы быть по-другому, но, к сожалению, команда не смогла реализовать свой потенциал.

Источник

Фернандо Алонсо (92)Aston Martin (168)Лэнс Стролл (60)

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