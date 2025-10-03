Алонсо: Довольно быстро определил границы возможного

В пятницу на трассе Гран При Сингапура команда Aston Martin продемонстрировала сильный темп в свободных заездах. Фернандо Алонсо завершил первую тренировку на вершине протокола, а во второй сессии оказался четвёртым, уступив Оскару Пиастри всего 0,163 секунды.

Лэнс Стролл в первой тренировке занял восемнадцатую строчку, однако во второй смог подняться на шестое место. Оба пилота отметили, что остались довольны поведением болида и рассчитывают побороться за высокий результат в квалификации и гонке.

Фернандо Алонсо (4-й): «С первого же круга в первой тренировке я почувствовал себя комфортно за рулём и довольно быстро нашёл пределы допустимого.

Красные флаги не способствовали тому, чтобы в полной мере оценить расстановку сил, так что реальную картину мы увидим в завтрашней квалификации. Посмотрим, каких результатов удастся добиться, но я надеюсь побороться за очки в воскресенье».

Лэнс Стролл (6-й): «Сегодня удалось проехать несколько хороших кругов. Мы многое узнали и между тренировками скорректировали настройки машины. Во второй сессии условия на трассе сильно отличались от условий в первой, поскольку после захода солнца снизилась температура.

Сегодня я был доволен машиной, и мы выглядим конкурентоспособнее, чем в последнее время. В Сингапуре требуются более высокие настройки прижимной силы, что лучше подходит нашей машине. Посмотрим, какого результата мы добьёмся завтра».