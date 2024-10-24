В свете вышеупомянутого утверждения "Статистика знает всё" классики отечественной словесности, возникает вопрос о том, насколько можно доверять цифрам. Например, анализ статистических данных по карьере Фернандо Алонсо раскрывает некоторые интересные моменты. По официальным данным, он принял участие в 399-ти заездах Чемпионата мира, но провел лишь 396 Гран При. Однако, по информации испанской газеты Marca, его 400-й старт должен был состояться на Гран При США, хотя сам Алонсо заявил, что собирается праздновать это событие в Мексике.

Вопрос о том, как правильно считать, остается открытым, однако, стоит довериться мнению самого гонщика. Если Фернандо утверждает, что его 400-й уик-энд в Формуле 1 придется на Гран При в Мексико, значит так оно и будет.

Также стоит обратить внимание на еще один любопытный факт, извлеченный из статистики Marca. За время карьеры, начавшейся в 2001 году, он провел в гонках Формулы 1 578 часов, перемещаясь со средней скоростью 186,634 км/ч, выступая за разные команды.

На днях Фернандо Алонсо присоединился к подкасту Beyond The Grid официального сайта чемпионата, в котором было много обсуждений вокруг предстоящего 400-го старта.

Сам гонщик заметил: "400 – это большое число, которое говорит о моей страсти к гонкам, к этому образу жизни. Когда-то я даже не мог представить, что кто-то сможет пройти отметку в 400 заездов".

Фернандо продолжил: "В 2001 году, будучи молодым гонщиком Minardi, я не думал о будущем. Но теперь, пересекая этот рубеж, я осознаю, насколько важен каждый этап в моей карьере".

Алонсо признался, что подписывая контракт с McLaren на три года, он считал его долгосрочным. Он не мог предположить, что его дорога в финиш станет столь насыщенной.

Сейчас, оказавшись в Aston Martin, Фернандо не собирается заканчивать свою гонщескую карьеру. Напротив, он намерен следить за успехами команды даже после завершения своей гонщеской миссии. Важно для него, чтобы Aston Martin побеждала и без него за рулем.

Таким образом, Фернандо Алонсо не собирается завершать свою карьеру в ближайшем будущем. Его 400-й старт в Гран При запланирован на гонку в Катаре, и он намерен отметить это важное событие без статистических расхождений.