Секрет успеха в Монако: всегда нужно немного удачи

Команда Aston Martin столкнулась с неудачей во время квалификации на Гран При Монако. Пилот Фернандо Алонсо покинул борьбу уже после первой сессии, в то время как Лэнс Стролл выбыл на втором этапе.

Лэнс Стролл, занявший 14-е место, поделился своими мыслями: «Думаю, сегодня можно было добиться большего. Я показал хорошее время на круге, что позволило мне пройти в следующий этап, но там я застрял в трафике и потерял несколько десятых секунды».

В свою очередь пилот Фернандо Алонсо, финишировавший на 16-й позиции, выразил разочарование: «Сегодня мне не повезло с местоположением и временем. Но ведь это Монако, здесь всегда нужна доля удачи. В первой сессии я потерял время из-за трафика, но винить в этом никого не хочу – вряд ли можно ожидать, что трафик исчезнет. Перед началом квалификации у нас были определенные надежды на выход в финал, но сегодняшний день оказался сложным. Не смотря на это, мы готовы использовать любую возможность для восстановления позиций».