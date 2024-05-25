Главная Новости Aston Martin Секрет успеха в Монако: всегда нужно немного удачи
Новости

Секрет успеха в Монако: всегда нужно немного удачи

Команда Aston Martin столкнулась с неудачей во время квалификации на Гран При Монако. Пилот Фернандо Алонсо покинул борьбу уже после первой сессии, в то время как Лэнс Стролл выбыл на втором этапе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.05.2024, 19:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Aston Martin столкнулась с неудачей во время квалификации на Гран При Монако. Пилот Фернандо Алонсо покинул борьбу уже после первой сессии, в то время как Лэнс Стролл выбыл на втором этапе.

Лэнс Стролл, занявший 14-е место, поделился своими мыслями: «Думаю, сегодня можно было добиться большего. Я показал хорошее время на круге, что позволило мне пройти в следующий этап, но там я застрял в трафике и потерял несколько десятых секунды».

В свою очередь пилот Фернандо Алонсо, финишировавший на 16-й позиции, выразил разочарование: «Сегодня мне не повезло с местоположением и временем. Но ведь это Монако, здесь всегда нужна доля удачи. В первой сессии я потерял время из-за трафика, но винить в этом никого не хочу – вряд ли можно ожидать, что трафик исчезнет. Перед началом квалификации у нас были определенные надежды на выход в финал, но сегодняшний день оказался сложным. Не смотря на это, мы готовы использовать любую возможность для восстановления позиций».

Источник

Фернандо Алонсо (34)Aston Martin (56)Лэнс Стролл (14)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация