Гран-при Монако: удача решает всё, считает Алонсо

Известный гонщик Фернандо Алонсо высказал предложение по поводу квалификации в Формуле 1 на Гран При Монако. По мнению испанского пилота, стоит ввести практику разделения участников на две группы, аналогично тому, как это происходит в сериях Формула 2 и Формула 3. Такой шаг поможет избежать проблем с трафиком на узких улицах Монако.

«В Монако всё зависит от везения, — отметил Фернандо Алонсо. — В прошлом году у меня всё сложилось удачно: я показал хорошие результаты в первой сессии, улучшил время во второй и финишировал вторым в итоге. На этот раз мне и Серхио Пересу не повезло. Здесь действительно нужно иметь удачу на своей стороне, и к сожалению, наше время не пришло».

Фернандо выразил сожаление по поводу неудачного внедрения идеи с разделением гонщиков на две группы. Он отметил, что каждый быстрый круг в Монако интересен, но из-за трафика зрители лишаются возможности увидеть все аспекты гонки. «Мы теряем много потрясающих моментов из-за этой проблемы, но сейчас всё остаётся по-прежнему», — заключил гонщик.