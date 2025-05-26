Алонсо: В этом сезоне позиции не имеют значения

Испанский пилот Фернандо Алонсо столкнулся с проблемами с силовой установкой на Гран При в Монако, что лишило его возможности завершить гонку. Тем не менее, гонщик не теряет оптимизма и сосредоточен на перспективах в будущем. Он надеется на значительное развитие своей команды в предстоящем 2026 году.

В интервью Фернандо Алонсо поделился своими мыслями: "Я могу забыть обо всех неудачах этого сезона, лишь бы в 2026 году победить на Гран При Австралии. Для меня борьба за шестое или седьмое место не имеет значения, но изменения в регламенте на следующий год заставляют нас надеяться на участие в борьбе за чемпионский титул. Поэтому я не расстраиваюсь из-за того, что гонки этого сезона могут завершиться неудачей – у нас свои амбиции".

Проблемы с двигателем возникли на 15-м круге. ERS (система рекуперации энергии) отключилась, однако в Монако мощность силовой установки не играет решающей роли. Алонсо продолжал движение с обычной скоростью в надежде на шестое место, но, к сожалению, не довел гонку до финиша. Пилот и команда планируют выяснить причину поломки и принять меры, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций.

Обсуждая свою игру на трассе, Фернандо Алонсо заявил: "Если бы я потерял очки из-за недостаточной скорости, контактов с соперниками или столкновений с барьерами – из-за своих ошибок, то был бы глубоко разочарован. Но я чувствую, что демонстрирую высокий уровень профессионализма, поэтому я спокоен и жду своего момента".