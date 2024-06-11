Алонсо: Приспособляемость всегда была моим стандартом.

В этом сезоне Фернандо Алонсо готовится преодолеть отметку в 400 Гран При, о чем мечтает каждый пилот. В конце июля испанскому гонщику исполнится 43 года, и он все еще демонстрирует выдающиеся спортивные достижения.

На прошедшем этапе в Канаде Фернандо продемонстрировал мастерство, удерживаясь на пятой позиции в течение первых 25 кругов, несмотря на напор и атаки Льюиса Хэмилтона. Его машина Aston Martin была медленнее Mercedes, но испанец смог дать бой опытному сопернику.

По словам Алонсо, который финишировал шестым, его умение адаптироваться к разным условиям трассы и погодным условиям заложено в нем с детства. Он рассказал, что уже с шести лет учился выжимать максимум из машины, даже если не было подходящей резины.

Испанский гонщик отметил, что с самого начала карьеры приходилось адаптироваться и открывать новые возможности на каждом этапе. Начиная с картинга, он учился защищать позиции, использовать все преимущества своего авто, искать оптимальный баланс скорости и ресурса шин.

Опыт Фернандо стал настоящим кладезем знаний, который использует он в каждой гонке. Испанец уверен, что сочетание опыта, интуиции и аналитического мышления помогают ему принимать правильные решения на трассе.

По мнению гонщика, чем больше кругов ты проезжаешь, тем богаче опыт, и тем лучше понимаешь, как вести себя в различных ситуациях. Фернандо подчеркнул, что его главная мотивация – стремление к постоянному развитию и достижению новых высот.

Именно благодаря этому принципу, Фернандо Алонсо остается в строю, продолжая радовать болельщиков своим мастерством и спортивным мастерством.