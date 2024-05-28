По словам Алонсо, на результаты смотреть не стоит: мы уже не в первой пятерке.

В последних двух гонках Фернандо Алонсо не смог пополнить счет очков, и после Гран-при Монако поделился своими мыслями в интервью испанской прессе…

«Судя по результатам, мы больше не в первой пятерке, но об этом лучше спросить нашего руководителя Майка Крака. В этом году машины более чувствительны к настройкам жёсткости подвески, их труднее контролировать, они сложнее в управлении. Непростые уик-энды приносят много опыта, мы делаем выводы и надеемся на прогресс».

«В Монако невозможно обогнать. В других сериях, где машины компактнее – как в Формуле 2, есть какой-то шанс на обгон. Но наши машины тяжелее и шире – и у нас таких возможностей нет. И к тому же, шины Soft быстро изнашиваются, поэтому все проехали дистанцию на Hard и Medium. Но так сложилось, нужно смириться с тем, что в Монако всё решается в субботу».

«В этом и заключается волшебство Монако – нужно идеально провести квалификацию, а у нас это не получилось. Я не считаю, что нужно что-то менять. Как я уже говорил в четверг, я люблю Монако просто за то, что это Монако».

«Здесь всё решается в субботу, и на всех трёх тренировках мы готовимся к своему быстрому кругу. К сожалению, в квалификации с этими машинами, с той прижимной силой, что у нас есть, трафик – большая проблема. Но все должны суметь проехать этот круг в субботу, а мы не смогли».

«Не думаю, что регламент 2026 года что-то изменит. Причина в том, что те, кто его пишут, не слушают мнение гонщиков».