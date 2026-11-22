Гонка в Лас-Вегасе завершилась для Aston Martin по привычному для этого сезона сценарию: из-за нехватки мощности силовой установки Honda команда осталась позади.

Лэнс Стролл (17-й): «Я боролся с Валттери и Фернандо, у нас словно бы была собственная небольшая гонка в хвосте пелотона. Большего мы не смогли бы добиться из-за нехватки мощности силовой установки – мы заранее знали, что в Лас-Вегасе нам будет непросто.

Позитивный момент только в том, что сегодня я доехал до финиша. Больше из этой гонки нам взять нечего, у нас по-прежнему те же проблемы, что и весь год. На прямых мы проигрываем около двух секунд – Honda нужно найти больше мощности».

Фернандо Алонсо (19-й): «В гонке, как и по ходу всего уик-энда, нам не хватало скорости на прямых. Я пытался держаться за группой машин впереди меня, но из-за нехватки мощности пробиться вперёд не удавалось, а защищаться было очень сложно. Мы отыгрывали отставание в поворотах, но затем теряли более двух секунд на круге на прямых.

В конце гонки я сошёл с дистанции из-за проблем с силовой установкой. Следующие гонки пройдут в Катаре и Абу-Даби, на двух последних этапах мы постараемся добиться большего».