Алонсо приедет в Японию позже из-за рождения ребёнка

Гоночный уик-энд на трассе в Сузуке стартует в четверг, когда традиционно состоится официальная пресс-конференция FIA, а также встреча гонщиков с представителями СМИ. Однако на общении с журналистами не будет присутствовать Фернандо Алонсо: пилот Aston Martin задержится с приездом в Японию.

Причиной стало важное семейное событие. Ближайшие дни Фернандо проведёт дома, поскольку его подруга, журналистка телеканала DAZN Мелисса Хименес, ожидает рождения ребёнка. Алонсо решил не спешить с вылетом в Японию, чтобы постараться не пропустить появление на свет своего первенца, хотя отсутствие на всём уик-энде невозможно.

В пресс-службе Aston Martin сообщили: «По семейным обстоятельствам Фернандо в этот уик-энд несколько позже прилетит на трассу и не примет участия в общении с прессой в четверг на Гран При Японии. Всё в порядке, и к пятнице он будет на трассе».

У Алонсо появилось дополнительное время для пребывания дома благодаря решению команды. Ранее было объявлено, что первую тренировку на Гран При Японии за рулём болида Aston Martin проведёт Джек Кроуфорд, что позволит Фернандо присоединиться к команде уже ближе к основным событиям уик-энда.