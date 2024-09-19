Алонсо: Не стоит питать иллюзий

В последней гонке в Баку Фернандо Алонсо продемонстрировал отличную скорость и смекалку, финишировав на шестом месте. Ему пришлось преодолеть не одно препятствие, включая столкновение Переса и Сайнса, благодаря которым испанец смог подняться на две строчки вверх.

Общаясь с представителями прессы в Сингапуре, гонщик не забывает подчеркнуть, что хоть результат порадовал, но стоимость не стоит переоценивать в машине Aston Martin.

«Наши расчеты показывают, что мы только седьмые по скорости, а естественные позиции для нас – это 13-е, 14-е или 15-е места. Эта ситуация не устраивает нас, поэтому перед нами стоит задача улучшить скорость машины – планируется провести ряд проверок в пятницу», - комментирует Алонсо.

В прошедших заездах Фернандо проделал настоящие маленькие чудеса, занимая восьмую строчку в Баку и удерживаясь в первой десятке на трассе в Монце. Он надеется, что и в этот уик-энд команда сможет заработать очки, но понимает, что AMR24 еще не на оптимальном уровне.

Несмотря на сложности, связанные с производительностью машины, Алонсо призывает к тому, чтобы быть реалистами и адекватно оценивать ситуацию: «Нельзя строить иллюзий, хотя погода в Сингапуре непредсказуема. Важно сохранять спокойствие и адекватность на городских трассах, где нет места для ошибок».

На узких улицах любой невнимательности места нет, и пятница может стать ключевой для успешного выступления в субботу и воскресенье. Оптимизм и уверенность – вот два ключевых качества в этом спорте», - заключает пилот.