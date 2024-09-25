Алонсо уверен, что Ньюи не повлияет на машину 2025 года

Эдриан Ньюи приступит к работе в команде Aston Martin в марте 2025 года. Он возглавит проект разработки машины для сезона 2026 года. Фернандо Алонсо уверен, что Ньюи не повлияет на результаты команды в следующем году.

На вопрос о возможном участии Ньюи в доработке машины 2025 года в Сингапуре, Алонсо ответил: «Я бы хотел сказать, что да, но, честно говоря, я так не думаю. В марте 2025 года большинство команд будет занято проектом новой машины».

«Эдриан начнет работу в марте, но ему потребуется время, чтобы познакомиться со всеми и разобраться в организации на базе. К тому времени, как он освоится, уже наступит апрель или май».

«Я не считаю целесообразным тратить много времени на машину 2025 года, если команда не борется за титул. Я надеюсь на приятный сюрприз, но сомневаюсь в этом. Поэтому предполагаю, что влияние Ньюи будет заметно в первой машине для сезона 2026 года».