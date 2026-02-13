Алонсо: «Мы понимаем, что в Мельбурне не сможем быть самыми быстрыми»

Завершившиеся трехдневные тесты в Бахрейне повлияли на атмосферу внутри команды Aston Martin. Испанский гонщик Фернандо Алонсо поделился своими впечатлениями от прошедших заездов, отметив, что команда сталкивается с определёнными трудностями.

«Нужно признать, что мы оказались не в той форме, на которую надеялись. Мы реалисты и понимаем, что в Мельбурне не будем быстрее всех», — заявил Алонсо, оценивая положение Aston Martin перед стартом сезона.

По словам пилота, начало подготовки оказалось неудачным для коллектива. Пропуск нескольких дней на тестах в Барселоне и отсутствие съёмочных дней негативно сказались на команде. Алонсо отметил, что большинство соперников начали тестовую программу ещё 9 января, тогда как у Aston Martin работа на трассе стартовала только сейчас. «Каждый выезд на трассу приносит новую проблему», — добавил гонщик.

Алонсо также прокомментировал высказывания Макса по поводу новых машин. Он подчеркнул, что понимает сложность ситуации: при явном преимуществе в скорости команде хочется его сохранить в поворотах, однако теперь многое зависит от запаса энергии в батарее на прямых. По его мнению, в Формуле 1 всегда были подобные нюансы, и сейчас акцент сместился на энергоснабжение.

Гонщик напомнил, что всего пару лет назад, когда Макс выигрывал каждую гонку, главную роль играла прижимная сила. По словам Алонсо, у машины соперника прижимная сила была выше, что позволяло проходить повороты на скорости 280 км/ч, тогда как у Aston Martin этот показатель не превышал 250 км/ч.