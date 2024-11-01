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Наследник Лукаса: "Мы будем фокусироваться на гонке в воскресенье"

В мировой столице гонок - Сан-Паулу - оба гонщика команды Aston Martin покинули борьбу еще на первом этапе квалификации к спринтовой гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.11.2024, 23:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

В мировой столице гонок - Сан-Паулу - оба гонщика команды Aston Martin покинули борьбу еще на первом этапе квалификации к спринтовой гонке.

Фернандо Алонсо (занявший 16-е место) поделился: «Сегодня в ходе квалификации к спринту нам не хватило скорости. После свободных заездов нам пришлось внести изменения в настройки автомобиля из-за неровностей на трассе, и было ясно, что это отразится на нашей производительности. Завтра на спринте будет непросто заработать очки, поэтому наш приоритет - подготовиться к основной гонке в воскресенье».

Лэнс Стролл (завершивший квалификацию на 19-й позиции) отметил: «По-моему, все сталкиваются с проблемами из-за состояния трассы. Сравнивая с предыдущими годами, она стала значительно более неровной, что сильно влияет на соревнования. Настройка машины была вызовом, мы попробовали множество вариантов. Кроме того, сегодня нам не хватило темпа для достижения более высоких позиций. Посмотрим, что удастся совершить завтра».

Источник

Фернандо Алонсо (90)Aston Martin (166)Лэнс Стролл (58)

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