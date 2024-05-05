Проблемы с настройками: Алонсо говорит, что изменения не дали ожидаемого результата

Лучшим результатом команды Aston Martin в квалификации Гран При Майами стало одиннадцатое место Лэнса Стролла. После гонки канадец рассказал, что испытывал дефицит уверенности в машине, что помешало ему показать лучшее время.

Его напарник по команде, Фернандо Алонсо, финишировал на пятнадцатой позиции. Испанский гонщик пояснил, что изменения настроек после спринта отрицательно сказались на скорости болида.

Лэнс Стролл (11-е место): «Разочаровывающий день. Спринт закончился для меня после первого круга из-за столкновения с другими машинами. Это неприятный инцидент, но я был безвыходен в той ситуации.

В квалификации у нас не хватило темпа. Жаль, что не хватило чуть-чуть для выхода в финальную сессию. Я не смог ускориться второй части из-за отсутствия уверенности в машине.

Надеюсь на повышение скорости в гонке и возможность побороться за очки в Майами».

Фернандо Алонсо (15-е место): «Сложный день для нашей команды. Сначала я попал в инцидент в первом повороте спринта. Потом была непростая квалификация. У меня возникли проблемы со скоростью в обеих частях, и результат - пятнадцатое время в обеих сессиях.

Похоже, что темпа у нас не хватило, мы оказались за пределами группы, борющейся за топ-10. Изменения настроек после спринта, кажется, не сработали в нашу пользу.

Предстоит сложная гонка, но мы проанализируем субботнюю скорость и постараемся заработать немного очков».